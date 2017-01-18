أقفال محال تجارية في الشمال لمخالفتها مرسوم تنظيم عمل الاجانب

أعلنت وزارة العمل في بيان، أنه “بناء لاحالة من وزير العمل محمد كبارة، أوعز محافظ الشمال رمزي نهرا الى القوى الامنية بإقفال عدد من المحال التجارية المخالفة لمرسوم تنظيم عمل الاجانب بالشمع الاحمر، وأحال اصحابها الى الدوائر المختصة في وزارة العمل لتسوية أوضاعهم”.
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