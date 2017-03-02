أفضل ممثّل أميركي يرد على اتهامه بالتحرش!

بعد فوزه بجائزة الاوسكار، إنتشر العديد من المطالبات التي تزعّمتها منظمات حقوقيّة ونسائية بالولايات المتحدة الأميركيّة، التي طالبت بسحب جائزة أفضل ممثّل من كيسي أفليك بتهمة تحرشه الجنسي بالفتيات.

بدوره ردّ أفليك (41 عاماً) على هذا الاتهام لإحدى الصحف الأميركية قائلاً: “إن أي سوء معاملة تجاه أي شخص، أمر غير مقبول وبغيض، والجميع يستحقون معاملة جيّدة ومحترمة”.

وأكد أفليك أن الحديث عن طلبات تسوية في قضيتي التحرش خارج المحكمة غير صحيحة قائلاً: “لا يوجد شيء من الممكن أن افعله تجاه تلك الاتّهامات، سوى أن أعيش حياتي على طريقتي وكما تربّيت”.

وكانت تهمة التحرش الجنسي بالمنتجة اماندا وايت، والمصوّرة السينمائيّة ماغدلينا غوركا قد وجّهت لأفليك في العام 2010.