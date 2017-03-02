أفضل ممثّل أميركي يرد على اتهامه بالتحرش!

بعد فوزه بجائزة الاوسكار، إنتشر العديد من المطالبات التي تزعّمتها منظمات حقوقيّة ونسائية بالولايات المتحدة الأميركيّة، التي طالبت بسحب جائزة أفضل ممثّل من كيسي أفليك بتهمة تحرشه الجنسي بالفتيات.
بدوره ردّ أفليك (41 عاماً) على هذا الاتهام لإحدى الصحف الأميركية قائلاً: “إن أي سوء معاملة تجاه أي شخص، أمر غير مقبول وبغيض، والجميع يستحقون معاملة جيّدة ومحترمة”.
وأكد أفليك أن الحديث عن طلبات تسوية في قضيتي التحرش خارج المحكمة غير صحيحة قائلاً: “لا يوجد شيء من الممكن أن افعله تجاه تلك الاتّهامات، سوى أن أعيش حياتي على طريقتي وكما تربّيت”.
وكانت تهمة التحرش الجنسي بالمنتجة اماندا وايت، والمصوّرة السينمائيّة ماغدلينا غوركا قد وجّهت لأفليك في العام 2010.
مارين لوبن تثير الجدل في ختام زيارتها الى لبنان
مقتل السوري علي مصطفى الصالح (16 عاما) بعد طعنه على يد مجهول في وادي الارنب في عرسال مساء امس، وتم نقله الى مستشفى الرحمة في عرسال.
ظهور مفاجئ لنبيلة عبيد بملامح مختلفة (صور)
أكثر عشرة حسابات تأثيراً على “فيسبوك” حول العالم
بري يرد على عون: التمديد سيء لكن تعطيل انتخاب الرئيس كان أسوأ
Powered By Future Television s.a.l