أفضل لاعب افريقي: الجزائري محرز أبرز المرشحين لخلافة اوباميانغ

يُعدّ الجزائري رياض محرز، افضل لاعب في الدوري الانكليزي الموسم الماضي بعدما ساهم في احراز ناديه ليستر سيتي اللقب، أبرز المرشحين لخلافة الغابوني بيار ايمريك اوباميانغ كأفضل لاعب في افريقيا، الجائزة التي يعلنها اتحاد اللعبة الخميس في أبوجا.

وعلى رغم تراجع مستواه بشكل كبير هذا الموسم وتعرضه لانتقادات من مدربه الايطالي كلاوديو رانييري، يبدو المهاجم الجزائري قريبا لان يصبح ثالث لاعب من بلاده يتربع على عرش الانجازات الفردية الافريقية، بعد الاخضر بلومي (1981) ورابح ماجر (1987).

وفي حال تتويجه، ستكون هذه الجائزة الثالثة لمحرز منذ سطوع نجمه في 2016، بعدما اختارته رابطة اللاعبين المحترفين افضل لاعب في الدوري الممتاز، ومنحته هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” لقب افضل لاعب افريقي مؤخرا.

ويترقب محرز “هاتريك” الالقاب بعدما اصبح في كانون الاول 2015، اول لاعب جزائري يسجل ثلاثة اهداف “هاتريك” في احدى مباريات الدوري الانكليزي الممتاز.

وساهم المهاجم الموسم الماضي بشكل كبير في احراز ليستر لقب الدوري الانكليزي للمرة الاولى في تاريخه، اذ سجل 17 هدفاً ومرر 11 تمريرة حاسمة، وشارك في 37 مباراة في الدوري من اصل 38.

وساهم هذا المستوى في حلول محرز سابعا في تصنيف جائزة الكرة الذهبية التي منحتها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية في كانون الاول الماضي، الى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

واصبح محرز بذلك، اول جزائري يحتل احد المراكز العشرة الاولى في هذا التصنيف.

وكان الاتحاد الافريقي اعلن قائمة مصغرة من خمسة لاعبين مرشحين لاحراز اللقب الفردي الابرز، بينهم مواطن محرز وزميله في ليستر اسلام سليماني، والمصري محمد صلاح لاعب روما الايطالي.

وامضى سليماني موسما رائعا في صفوف سبورتينغ لشبونة البرتغالي قبل ان يلتحق بليستر هذا الموسم.

واللاعبان الاخران هما اوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند الالماني، والسنغالي ساديا ماني نجم ليفربول الانكليزي.

وتألق اوباميانغ (27 عاما) مع دورتموند في الفترة الاخيرة، وفاز بجائزة افضل لاعب في الدوري الالماني العام الماضي، حين سجل 25 هدفا في 31 مباراة في البوندسليغا.

اما ساني، فحقق رقما قياسيا للاعب افريقي عندما انتقل من ساوثمبتون الى ليفربول الانكليزيين مقابل 36 مليون يورو. وسجل تسعة اهداف في 19 مباراة خاضها هذا الموسم.

ويمنح الاتحاد الافريقي الجائزة في احتفال يقام الخميس في العاصمة النيجيرية، قبل اقل من عشرة ايام على انطلاق كأس الامم الافريقية 2017، والتي تقام في الغابون بين 14 كانون الثاني والخامس من شباط.