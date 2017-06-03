أغنية ضد تيريزا ماي تتصدر قائمة الأغاني في بريطانيا

تصدرت أغنية (لاير لاير جي.ئي2017) لفرقة (كابتن إس.كيه.إيه) قائمة أمازون للأغاني التي يتم تنزيلها في بريطانيا وتحتل المركز الثاني بقائمة أبل آي تونز بالمملكة المتحدة والتي تصف رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأنها كاذبة.

وتتخلل الأغنية -التي لاقت رواجا قبيل الانتخابات العامة المقررة الأسبوع المقبل- كلمات لرئيسة الوزراء بينما تردد الفرقة عبارة “كاذبة .. كاذبة .. لا تثقوا بها”.

ودعت ماي إلى انتخابات مبكرة في محاولة لتعزيز موقفها في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي وللحصول على المزيد من الوقت للتعامل مع آثار الانفصال وأيضا لتعزيز قبضتها على حزب المحافظين.