أغنية سعد لمجرد في المرتبة الاولى.. إليكم التفاصيل

نجح النجم المغربي سعد لمجرد في تحطيم الارقام القياسية، باحتلال أغنية “ماشي ساهل” المركز الأول على “يوتيوب” وذلك بعدما تجاوزت 100 مليون مشاهدة، وبمعدل زيارات شهري يفوق 16 مليوناً.

وتفوقت اغنية “ماشي ساهل ” على اغنية الفنان المغربي عبدالفتاح الجريني والتي احتلت المركز الثاني في النسخة العربية لأغنية الفيلم الهندي fan لنجم بوليود شاروخان والتي حملت نسختها العربية اسم جابرا، والأغنية طرحت في 18 اذار الماضي.

ويعتبر لمجرد من أكثر الفنانين العرب مشاهدة على “يوتيوب”، وتحقيقاً للأرقام العالية، ومن أشهر أغنياته “إنت معلم” التي دخلت موسوعة غينس بتجاوزها 432 مليون مشاهدة على قناته بعدما شاهدها 300 مليون شخص قبل اعتقاله بتهمة محاولة اغتصاب فتاة فرنسية.