“أغرب طريقة” للهروب من السجن

تمكن 6 نزلاء في سجن أميركي من الهروب صباح يوم عيد الميلاد، بعد أن لجأوا إلى حيلة لم تخطر على بال الحراس.

وحسب “سكاي نيوز”، فإن النزلاء هربوا من سجن في ولاية تينيسي بخلع مراحيض متصلة بالحائط، بعد أن صدأت البراغي التي تثبتها.

وبمجرد خلع المراحيض، وجد السجناء فتحة في الجدار، وسعتها أعمال صيانة للسباكة كانت قائمة في وقت سابق.

وتمكنت سلطات السجن لاحقا من إعادة 5 من الهاربين إلى السجن، في حين بقي السادس طليقا.

المصدر: سكاي نيوز