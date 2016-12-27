أطفال سوريا يردون الجميل لرونالدو

نشر موقع “ديفسنا سنترال” الاسباني صورة لعدد من أطفال سوريين يعبرون فيها عن شكرهم للنجم البرتغالي كريتسيانو رونالدو، لتضامنه معهم.

وحمل عدد من الاطفال السوريين لافتة كتب عليها باللغة الإنكليزية “الأطفال الأيتام في سوريا يشكرون كريستيانو رونالدو“.

يأتي ذلك بعد أن كان رونالدو توجه عبر فيديو على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أطفال سوريا بالقول:”أعلم جيدا حجم المعاناة التي تمرون بها في بلادكم، لا تفقدوا الأمل. العالم كله معكم ويساندكم ومهتم بكم، وأنا أيضا معكم وأدعمكم”.