أصدقاء اليغري يفضحون مخطط الهروب من يوفنتوس

ذكرت تقرير صحفية إيطالية، أن ماسيمليانو اليغري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، اقترب من قيادة آرسنال الإنكليزي، في الموسم المقبل خلفًا لآرسين فينغر.

وينتهي عقد فينغر، مع آرسنال نهاية الموسم الحالي، وسط تقارير تشير بانتهاء فترته مع الغانرز بعد مرور أكثر من 20 عامًا على تدريبه للفريق اللندني.

وازداد حنق جماهير الغانرز، تجاه فينغر بعد السقوط المدوي بخماسية مقابل هدف، أمام بايرن ميونيخ، في المباراة التي جمعتهما بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة ابتعاده عن المنافسة على لقب البرمييرليغ هذا الموسم إلى حد كبير.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، فإن اليغري أخبر أصدقائه، بأنه سيتولى تدريب آرسنال هذا الصيف.

وأضاف الصحيفة: “اليغري ارتبط بقوة بخليفة فينغر، ويبدو أنه حريص على الانتقال إلى البرمييرليغ والسير على خطى مواطنه أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي”.

وتابعت: “اليغري يشعر بفقدان الدعم من قبل إدارة السيدة العجوز، بعدما دخل في خلافات مع نجمي البيانكونيري ليوناردو بونوتشي وباولو ديبالا مؤخرًا”.

وواصلت: “اليغري أخبر زملائه أن سيحاول الفوز بكل شيء مع يوفنتوس، لإنهاء مسيرته في تورينو على أعلى مستوى قبل تولي الإدارة الفنية لآرسنال”.

وتابعت: “في المقابل، فإن يوفنتوس حدد بالفعل بديل اليغري وهما باولو سوزا، مدرب فيورنتينا وجيامبيرو غاسبيريني مدرب أتلانتا”.

وأتمت: “لوتشيانو سباليتي، مدرب روما أيضًا ضمن المرشحين لخلافة اليغري، في يوفنتوس، وحال نجح اليوفي في استقدام سباليتي ستكون ضربة جديدة للجيلاروسي بعدما حصل على ميراليم بيانيتش نجم الفريق الصيف الماضي”.

وفشل فينغر خلال مسيرته مع الغانرز التي امتدت لأكثر من 20 عامًا، في الفوز بدوري الأبطال كما أنه يدخل عامه الـ13 دون الفوز ببطولة الدوري الإنكليزي.