أصالة تكشف عن مرضها “الخفي”!! (فيديو)

كشفت النجمة السورية اصالة للمرة الأولى سرّاً يتعلق بحياتها الخاصة بعيداً عن الأضواء خلال إطلالتها في برنامج “شيري ستديو”، مصنفةً اياه ضمن “المشكلات المرضية الخفيّة”.

واعتبرت أصالة أن جلوسها كثيراً في المنزل يدفعها الى التكلم مع نفسها بصوتٍ مرتفع، قائلةً “أتحدث مع نفسي أمام المرآة وفي غرفة الجلوس فأسأل نفسي وأجيب في الوقت ذاته، وأشعر أنها حالة مرضيّة“.