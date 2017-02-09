أصالة تكشف عن سبب طلاقها من أيمن الذهبي

كشفت الفنانة السورية أصالة نصري عن سبب انفصالها من زوجها أيمن الذهبي، موضحة أنها كانت تفتقد الشعور بالثقة، إذ كان يحاسبها على كل شيء ما كان يشعرها بالخوف.
وأكدت في تصريحات صحفية، أن طليقها كان دائم الخلاف معها لمجرد سلامها على أي شخص، وهو ما جعلها تشعر بأن استمرار الحياة بينهما مستحيلة.
وأوضحت أصالة أن حياتها مع زوجها الحالي المخرج طارق العريان مختلفة تماما؛ لأنه يثق فيها ثقة عمياء، معلقة: “طارق مثل أبي الذي كان دائما يصفني بأنني طاهرة”.
زهرا: نأمل ألا تعرقلنا الوصاية الداخلية وسياسات وقوة الامر الواقع في تطبيق الطائف وتحقيق اللامركزية الادارية
أحمد الحريري: مسؤولية قانون الانتخاب على الجميع.. وكلام المشنوق واضح
مقتل السوري علي مصطفى الصالح (16 عاما) بعد طعنه على يد مجهول في وادي الارنب في عرسال مساء امس، وتم نقله الى مستشفى الرحمة في عرسال.
حرب حول 100 مليون دولار إلى الخزينة عن تشرين الأول 2016
26 قرية في قبضة البيشمركة منذ انطلاق عملية الموصل
Powered By Future Television s.a.l