أسود المغرب يلتهمون توغو بكأس افريقيا

قلب منتخب المغرب تأخره بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام منتخب توغو، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس أمم افريقيا لكرة القدم المقامة في الغابون.

وعزز الأسود فرصة التأهل إلى الدور الثاني للبطولة، بعدما تمركزت المغرب في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، على أن يكفيها التعادل في المباراة النارية والمصيرية أمام الكوت ديفوار في الجولة المقبلة، من أجل التأهل.

وتمكن رجال المدرب هيرفي رينارد من تحقيق هذه النتيجة الايجابية، وزأروا بثلاثية ذهبية، بعد نتيجة سيئة في الجولة الاولى أمام الكونغو الديمقراطية التي تتصدر المجموعة بأربع نقاط.

في الشوط الأول، افتتحت توغو التسجيل في الدقيقة الخامسة عن طريق ماثيو دوسيفي، غير أن المغرب لم ييأس، ورد سريعا عن طريق عزيز بوهدوز في الدقيقة 14، الذي أعاد المباراة إلى لحظة الصفر. وتبادل المنتخبان بعدها إطلاق القذائف، إلى أن أصابت رأسية رومان سايس مرمى توغو في الدقيقة 21، واضعا المغرب في المقدمة من جديد.

في الشوط الثاني، واصل أسود المغرب ضغطهم على المنافس، وأطلقوا حممهم على مرمى توغو، عن طريق نبيل درار وعمر القادوري، فيما كانت هناك محاولات لتوغو من أجل ادراك التعادل، إلى أن أطلق يوسف النصيري رصاصة الرحمة بحق توغو في الدقيقة 72 ، بعدها، حاولت توغو أن تفعل خطورتها وترفع من أدائها، غير أن المغرب كسر العناد التوغولي وخرج فائزا بنتيجة كبيرة 3-1 .