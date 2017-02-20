أسرع هدف وأسرع هاتريك بجولة واحدة في الليغا

شهدت المرحلة 23 من الدوري الإسباني أسرع هدف وأسرع هاتريك (ثلاثية) في الموسم 2016/2017 من الليغا.

وسجل ليونيل ميسي الهدف الأول لبرشلونة في مواجهة ليجانيس في الدقيقة الرابعة في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الكاتالوني 2-1 بفضل ضربة جزاء سجلها ميسي أيضا قرب نهاية المباراة.

أما أسرع “هاتريك” هذا الموسم فكان من نصيب نجم أتلتيكو مدريد، اللاعب الفرنسي كيفن غاميرو الذي سجل ثلاثية في أقل من 5 دقائق، منحت فريقه الفوز 4-1 على سبورتينغ خيخون.

وجاءت الأهداف الثلاثة لغاميرو في 4 دقائق و51 ثانية وكان أولها في الدقيقة 80.

وبذلك أصبح غاميرو صاحب ثاني أسرع ثلاثية في تاريخ الدوري الإسباني، بعد تلك التي سجلها دافيد فيا لمصلحة فريقه السابق فالنسيا في مرمى أتلتيك بلباو خلال موسم 2005-2006 (4 دقائق و47 ثانية).

المصدر: سكاي نيوز عربية