أعلنت الشرطة الأسترالية، الجمعة، أنها أحبطت “مؤامرة إرهابية” تهدف إلى شنّ اعتداءات يوم عيد الميلاد في وسط ملبورن، وأوقفت سبعة أشخاص خلال سلسلة مداهمات.

وقال قائد شرطة ولاية فيكتوريا، غراهام آشتون، إن الأشخاص المعتقلين كانوا يخططون لمهاجمة أماكن رمزية في العاصمة، مثل محطة القطار وميدان الاتحاد وكاتدرائية سانت بول.

وأشار آشتون أمام الصحافيين إلى أنه “في الأسبوعين الماضيين (…) قمنا بتحقيق جنائي متصل بتشكيل ما نعتقد أنه كان مخططاً إرهابياً”.

وأضاف “نعتقد أن الهدف كان تنفيذ هجوم بأساليب متعددة، على الأرجح في يوم الميلاد. الهجوم (…) كان سيشمل تفجيراً، واستخدام متفجرات، ولدينا أدلة تدعم ذلك”.

ومن بين السبعة الذين اعتقلوا، خمسة ما زالوا قيد التوقيف.

ومن بين المشتبه بهم الخمسة، أربعة ولدوا في أستراليا من أصول لبنانية، والخامس أسترالي ولد في مصر. وجميعهم في العشرينيات من العمر.

وأوضح آشتون “نعتقد أنهم بالتأكيد متطرفون مسبقاً، لكنهم تأثروا بـ(تنظيم) داعش ودعايته”.