أسباب غياب جورج خباز عن الشاشة الصغيرة

أوضح الفنان جورج خباز أنه “يغيب بشكل كامل عن الشاشة الصغيرة منذ عام 2010 عندما قام ببطولة مسلسل “تقريبا قصة حب” من كتابة كلوديا مرشليان، وذلك بسبب الإنشغال بالمسرحيات السنوية الني يقدمها وتطلب منه وقتا وجهدا وحضورا”.

أضاف: “بسبب المسرحيات والانشغال بها إعتذرت مؤخرا عن المشاركة في بطولة المسلسل السوري “وردة وجورية” وعن فيلم في مصر مع احمد فاروق الفيشاوي، ربما أخسر بعض الفرص في السينما والتلفزيون لكنني أربح الفرصة الاهم وهي المسرح وخشبة شاتو تريانو التي تحتضن أعمالي منذ 13 سنة.

وأشار خباز الى أن مسرحية “بالكواليس” تحقق أقبالا جماهيريا منذ أسابيعها الاولى”. وحول إقتراح المنتج مفيد الرفاعي بأنه يدعوه لبطولة عمل كوميدي يكتب خصيصا له لشهر رمضان، قال بأن “هذا المشروع يدرس بجدية والطرح أيضا لا سيما أن مفيد من المنتجين الذين يقدمون أعمالا وإنتاجات جيدة”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يستطيع أن يعيد الكاتبة منى طايع للكوميديا لكي تكتب له كما أعادها ممثلة قديرة في فيلم “غدي”، أجاب: “صداقتي مع طايع لا ترتبط بالتعاون القائم بينا كممثل وككاتبة، لان العلاقة الانسانية التي تجمعهما أعمق وأمتن، ومنى طايع من أهم كتاب الدراما اليوم”.