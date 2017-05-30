أزمات المنطقة والحرب على الإرهاب: محور محادثات ولي ولي العهد السعودي والرئيس الروسي

هي الزيارة الثالثة لولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن بن سلمان الى روسيا خلال عامين، وهو اللقاء الثالث مع الرئيس فلاديمير بوتين، بعد لقاءين جمعهما في العام 2015 ، الاول في سان بيترسبورغ والثاني في سوتشي.

وارسل بوتين تحياته وأطيب أمنياته، خلال المحادثات، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مبديا تطلعه لزيارته الاولى الى موسكو، لانها ستكون حافزا جيدا لتطوير العلاقات.

وقال الرئيس الروسي إن موسكو والرياض تتعاونان لتسوية الأزمات، بما في ذلك في سوريا.

من جهة اخرى، ثمن بوتين موقف المملكة في سوق النفط على اعتبار ان جهود البلدين تسمح بتحقيق الاستقرار في السوق العالمية للوقود.

اما الامير محمد بن سلمان فأمل بأن يتمكن البلدان من توجيه علاقاتهما في الاتجاه الصحيح لأن هناك الكثير من النقاط المشتركة بينهما وآلية واضحة لتجاوز كل الخلافات، معتبرا أن العلاقات بين المملكة وروسيا في أفضل مراحلها، وهما حققتا معاً الكثير ولا يزال هناك المزيد لإنجازه.

وذكرت وكالة الانباء السعودية ان المحادثات الروسية السعودية، التي تخللها توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المهمة، انها ناقشت سبل توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف في آسيا الوسطى، وتم الاتفاق على عدد من القضايا الإقليمية، فيما أبدى الجانبان تفاؤلا حيال الأزمة السورية.