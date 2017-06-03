أريانا تفاجئ ضحايا هجوم مانشستر

زارت المغنية الأميركية أريانا غراندي عددا من جرحى الهجوم الإرهابي، الذي وقع أثناء حفل أحيته في مدينة مانشستر البريطانية، أواخر مايو الماضي.

وذكرت صحيفة “مانشستر إيفنينغ” المحلية، الجمعة، إن المغنية الأميركية وصلت إلى بريطانيا الجمعة وذهبت سريعا إلى مستشفى في المدينة حيث يرقد عدد من الأطفال الذين أصيبوا خلال حفلها بقاعة “مانشستر أرينا”.

واحتضنت المغنية الأميركية عددا من المصابين والتقطت صور سيلفي معهم، وكان من بينهم الطفلة جادن فاريل ( 10 أعوام)، التي خضعت لعملتين جراحيتين، بعد إصابتها بكسور في الساقين وشظايا بقية أجزاء الجسم.

وقالت والدتها “جادن كانت تشاهد التلفزيون عندما دخلت (غراندي). اندهشت بالمفاجأة”.

ومن المقرر أن تحيي المغنية الأميركية حفلا في لندن الأحد بمشاركة مغنيين بريطانيين، وسيخصص ريع الحفل لصالح ضحاي الهجوم.

وتعرض حفل غراندي في الـ22 من مايو الماضي إلى هجوم انتحاري قتل فيه 22 شخصا من بينهم أطفال وأصيب أكثر من 100.

المصدر: سكاي نيوز