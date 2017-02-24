أرسلان زار الرئيس الفلسطيني وعرض معه المستجدات

زار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين الأمير طلال أرسلان على رأس وفد من قيادة الحزب، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر إقامته في فندق “الهيلتون”، حيث رحب فيه ببيته الثاني لبنان، وعرض معه آخر المستجدات محليا وإقليميا.

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