أردوغان يهاجم برلين ويتهم صحافيا ألمانياً بالتجسس

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة ألمانيا بشدة متهما سلطاتها ب”ايواء إرهابيين” ومؤكدا ان صحافيا ألمانيا تركيا موقوفا في بلاده هو انفصالي كردي و”جاسوس ألماني” في الوقت نفسه.

وقال اردوغان في خطاب في اسطنبول انه “يجب محاكمة (السلطات الالمانية) لانها تساعد الارهابيين وتؤويهم”، منددا أيضا بالغاء تجمعات مؤيدة له في ألمانيا كان سيشارك فيها وزراء أتراك.