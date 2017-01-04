أردوغان: هناك من يسعى لزرع بذور التفرقة في تركيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن هناك من يسعى لزرع بذور التفرقة في تركيا.
وأضاف أردوغان: “لن نسمح لأي كان المساس بنمط الحياة في تركيا” وتابع: “هناك من حاول استغلال القضية التركية في تحقيق مصالح شخصية”.
وأكد الرئيس التركي أن بلاده تبذل كل ما بوسعها في قتال التنظيمات الإرهابية، ولا مطامع لها في دول الجوار، مشدداً على أن تركيا لن تستسلم لهذه التنظيمات.
وبشأن رجل الدين، فتح الله غولن، قال أردوغان إن من يقوم بدعم تنظيمه سيُقدّم للقضاء.
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