أردوغان: سنمنح بعض اللاجئين الجنسية التركية

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده ستمنح بعض اللاجئين السوريين والعراقيين الجنسية التركية، لكنه لم يحدد عدد الأشخاص الذين يشملهم هذا الاجراء المثير للجدل.

ولفت أردوغان الى أن “وزارة الداخلية تقوم حاليا بالعمل، وضمن اطار هذا العمل، سيتم منح بعضهم من السوريين والعراقيين جنسيتنا، بعد القيام بالتحقيقات اللازمة”.

وأشار الى أن”هناك أشخاص من أصحاب الكفاءات العالية، من مهندسين ومحامين وأطباء دعونا نستفيد منهم. بدلا من تركهم يعملون بشكل غير قانوني سنمنهحم الفرصة للعمل كمواطنين، وأبناء هذه الأمة”.

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