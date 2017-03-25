أردوغان: النظام الرئاسي سيقضي على بؤر الوصاية وسيُخضع الرئيس للمساءلة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ “النظام الرئاسي سيتمكّن من القضاء على بؤر الوصاية والأوليغارشية (حكم الأقليّة) البيروقراطيّة الّتي تشكّل عائقاً أمام تطلّعات تركيا نحو التغيير”.

وأشار أردوغان في خطاب له خلال افتتاحه مشاريع تنموية بولاية أنطاليا غربي تركيا إلى أنّه “يقولون أنّ النّظام البرلماني هو ديمقراطي. لكنّه في الواقع نظام وصاية. والآن لأنّ هذا النّظام بدأ يتكّسر، فهناك من ينزعج من هذا الأمر”.

ونفى “صحّة ادعاءات حول عدم خضوع الرئيس للمساءلة وفق النظام الرئاسي”، مبيّناً أنّ “الرئيس سيخضع للمساءلة”، لافتاً إلى أنّ “رئيس البلاد يمتلك نطاق محدود يتحرّك فيه بموجب الدستور والقوانين”.

ومؤخّراً، أعلن رئيس اللجنة العليا للإنتخابات في تركيا سعدي غوفن، أنّ الإستفتاء الشعبي على التعديلات الدستوريّة سيجري في 16 نيسان المقبل.