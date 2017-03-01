أديل تُهنّئ إيما ستون على الفوز بالأوسكار

هنأت النجمة البريطانيّة أديل، النجمة الأمريكية إيما ستون، التي حصلت على جائزة الأوسكار، لأفضل ممثلة رئيسية، عن دورها في فيلم الموسيقى الرومانسية «La La Land».
ونشرت أديل صورةً جديدةً لها، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، تُظهر فيها فرحتها أثناء حصول إيما على الجائزة، وإلقائها خطابها، وهي تقف أمام التليفزيون.
وأرفقت الصورة المميّزة بتعليق كتبت فيه : “مبروك للنجمة إيما ستون وفيلم Moonlight”.
الافطار السنوي لمنسقية “تيار المستقبل” في بوردو: الحريري تحدى الصعوبات والمخاطر من أجل لبنان
اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية تطلق برنامج مهرجانات المدينة السياحية
السلطات السويسرية تدقق في معلومات من فرنسا قادت لتأهب في مطار جنيف
ليونيل ميسي ونادال وبولت يهنئون توتي بعيد ميلاده الـ40
هل يطلق سراح سعد المجرد بهذا الشرط؟!
Powered By Future Television s.a.l