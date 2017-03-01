أديل تُهنّئ إيما ستون على الفوز بالأوسكار

هنأت النجمة البريطانيّة أديل، النجمة الأمريكية إيما ستون، التي حصلت على جائزة الأوسكار، لأفضل ممثلة رئيسية، عن دورها في فيلم الموسيقى الرومانسية «La La Land».

ونشرت أديل صورةً جديدةً لها، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، تُظهر فيها فرحتها أثناء حصول إيما على الجائزة، وإلقائها خطابها، وهي تقف أمام التليفزيون.

وأرفقت الصورة المميّزة بتعليق كتبت فيه : “مبروك للنجمة إيما ستون وفيلم Moonlight”.