أديل تعتذر عن خطئها في أغنية جورج مايكل.. وهذا ما فعلته (فيديو)

دخلت المغنية البريطانية أديل في نوبة بكاء في حفل Grammy 2017، بعد أن غنت أغنية Fast Love للنجم العالمي الراحل جورج مايكل.

وفاجأت النجمة جمهور الحفل بوقف الاستعراض في منتصفه وقالت “أنا أسفه لا أستطيع أن أخطئ بالأغنية.. سوف أعيد غنائها من جديد”، وقام الحضور بالتصفيق لها احتراما لقرارها.

يذكر أن أديل حصلت على 5 جوائز دفعة واحدة بالغرامي وهي ألبوم العام عن ألبومها 25، وأغنية العام hello، وأفضل أداء في أغنية بوب عن أغنيتها hello وأفضل ألبوم عن ألبومها 25، وأفضل تسجيل عن أغنية hello.