أحمد سعد يكشف تفاصيل فيلمه الجديد.. وماذا قال عن النقاد؟ (فيديو)

أكد الفنان المصري أحمد سعد أن فيلمه الجديد “على وضعك” يقدم للجمهور وليس للنقاد، مشيراً إلى أنه يهتم في المقدمة بآراء الجمهور.

وأكد أن النقاد تقوم بتحليل آراء الناس، وبالتالي هم المسؤولين عن نجاح أي عمل فني يقدم في السينما.

وعن سبب تأخر زواجه وارتباطه، قال سعد، في تصريحاته لـ”الدستور”، إن انشغاله بالعمل وتحقيق النجاح هما السبب في ذلك.