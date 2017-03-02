أحمد حلمي يخسر قضية “تراب الماس”

خسر النجم المصري أحمد حلمي القضية التي أقامها ضده الكاتب الروائي أحمد مراد، والذي طالب فيها بفسخ التعاقد بينه وبين شركة الإنتاج التي يملكها حلمي، والذي كان ينص على تحويل روايته “تراب الماس” إلى فيلم سينمائي.

وأكد مراد في الدعوى التي قام برفعها أن حلمي أخل ببنود العقد بسبب عدم تنفيذ الفيلم، رغم مرور خمس سنوات على توقيعه.

وكتب مراد من خلال صفحته على “فايسبوك”: “أسدل الستار أخيراً على القضية رقم 2333 لسنة 2015، والمعروفة إعلامياً بقضية “تراب الماس”، حيث أيدت الدائرة 11 الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية الحكم الذي صدر يوم 27 اذار (مارس) 2016 بسقوط حق الفنان أحمد حلمي مالك شركة “شادوز للإنتاج الفني” في استغلال رواية الكاتب لتنفيذها كعمل سينمائي”.

وكان حلمي يتمنى تحويل الرواية إلى فيلم، لكن انشغاله بارتباطات فنية اخرى أجبرته على تأجيل التحضير لهذا العمل لمدة خمس سنوات.

(لها)