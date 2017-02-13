أحمد حلمي بموقف محرج بسبب احمر شفاه زوجته (فيديو)

تعرض النجم المصري أحمد حلمي لموقف محرج أثناء إنهاء كلمته في حفل تنصيب سفراء النوايا الحسنة لمنظمة اليونيسيف والذي أعلنت تنصيبه مع زوجته النجمة منى زكي، ودنيا سمير غانم سفراء النوايا الحسنة حول العالم للمنظمة العالمية والتي تضم أشهر الشخصيات على مستوى 190 دولة.

وخلال انهائه كلمته وضع يده في جيب الجاكيت الخاص به، ثم أخرج يده واستمر في الحديث لبضع ثوان، لكن قبل أن يترك المنصة، أخرج من جيبه “قلم روج” خاص بزوجته.

وقال حلمي بطريقته الطريفة على الامر: “مش الأم بس هي اللي بتعاني في تربية الأطفال، لكن اكتشفت ان مراتي سابت صباع الروج بتاعها، في جيب الجاكيت بتاعي”.