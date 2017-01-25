أحمد الفيشاوي مهدد بالسجن بسبب نفقات ابنته!!

كشف محامي هند الحناوي طليقة الفنان أحمد الفيشاوي أن الأخير مهدد بالسجن لمدة 30 يوماً، وإنه سوف يتقدم بأكثر من 20 دعوى ضده في حال لم يستجب وقام بالتسوية مع موكلته ودفع كافة النفقات لابنته لينا.

وأضاف في برنامج “ET بالعربي” أنه في حالة لو لم يدفع الفيشاوي النفقة المطلوبة منه والتي قدرتها موكلته بـ 32 ألف إسترليني، فسيكون مصيره في هذه الحالة السجن بخلاف إنه سيتم الحجز على ممتلكاته وأرصدته في البنوك.

وتابع المحامي تصريحاته بأن هناك عدداً من الأشخاص تدخلوا للوصول إلى حل وسط بين الطرفين، إلا أن الفيشاوي وعائلته لم يستجيبوا.

وكانت الحناوي أقامت ثلاث دعاوي ضد أحمد الفيشاوي وهم نفقة لأجر منزل في لندن والثانية مصروفات ابنته الدراسية والثالثة فهي نفقة، ليتم تحديد جلسة يوم 30 كانون الثاني للحكم في القضايا.