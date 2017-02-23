أحمد الحريري يواصل لقاءاته في الصين

واصل الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري، زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية، بدعوة من الحزب الشيوعي الصيني، والتقى في يومها الثاني، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وانغ جيانوي، وبحث معه في التطورات اللبنانية والاقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين.

وسلم أحمد الحريري إلى جيانوي رسالة خطية من (رئيس “تيار المستقبل”) الرئيس سعد الحريري إلى الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني الرئيس شي جن بينغ، تتضمن التقدير لدور الشعب الصيني والحزب الشيوعي الصيني في النضال من أجل عالم أفضل يسوده السلام القائم على العدالة، والإضاءة على المبادرة السياسية التي أدت إلى تسوية لبنانية انهت التعطيل الذي ساد أكثر من سنتين وانتجت انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلى جانب التشديد على أهمية تطوير العلاقات اللبنانية – الصينية، وتمتين العلاقات القائمة ما بين “تيار المستقبل” والحزب الشيوعي الصيني.

وكان قد حضر اللقاء وفد “تيار المستقبل” المرافق للأمين العام، والذي يضم عضو كتلة “المستقبل” النائب هادي حبيش، أمين سر الأمانة العامة مختار حيدر وباسل حرشي، وعن الجانب الصيني، نائب الوزير لدائرة العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني لي جون، المدير العام لإدارة غرب أسيا وشمال أفريقيا في دائرة العلاقات الخارجية تشانغ جيانوي، وعدد من المسؤولين في الدائرة.