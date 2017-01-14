أحمد الحريري: مسؤولية قانون الانتخاب تقع على الجميع

ان مسؤولية قانون الانتخاب تقع على الجميع والوصول الى قانون انتخابات جديد هو انجاز لكل القوى السياسية وليس لطرف واحد.الموقف للأمين العام لتيار المستقبل احمد الحريري من بلدة جب جنين في البقاع الغربي حيث لبى دعوة المغترب عبد الرحيم الدسوقي الى مأدبة غداء تكريمية اقامها على شرفه بحضور وزير الاتصالات جمال الجراح والنائبين زياد القادري وامين وهبي والوزير السابق محمد رحال والشيخ علي الجناني ممثلاً مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس، منسقي البقاع الأوسط والغربي أيوب قزعون وحمادي جانم واعضاء في المكتب السياسي وحشد من الفعاليات.

الحريري تحدث عن اهمية ما حققته مبادرة الرئيس سعد الحريري لإنهاء الفراغ الرئاسي لجهة تقراب الناس من بعضها على الرغم من الخلافات في وجهات النظر.

الحريري لفت الى ان الحكومة التي تشكلت تحت عنوان استعادة ثقة الناس فيها الجميع والمسؤولية فيها تقع على الجميع وقال ان امام العهد تحديات عديدة والناس لا تنتظر المعجزات.

صاحب الدعوة المغترب عبد الرحيم الدسوقي شدد في كلمته على البعد الانمائي للقاء لجهة تحسين ظروف البقاع الغربي وراشيا خدماتيا.

الامين العام لتيار المستقبل كان قد أدى صلاة الجمعة في مسجد جب جنين، حيث أم المصلين إمام البلدة الشيخ عمر حيمور. ثم قام عقب الصلاة بزيارة إلى منزله، حيث التقى عدد من فعاليات البلدة.

كما تفقد أحمد الحريري، يرافقه عضو المكتب السياسي وسام ترشيشي وقزعون، مدرسة “آفريس كوليج” في تعلبايا في البقاع الأوسط، حيث كان في استقباله مديرها العام بلال الحشيمي، وجال في أرجائها، وعلى طلابها، مطلعاً على شؤونها التربوية.