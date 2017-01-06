أحمد الحريري في تشييع ونوس: كان معنا في الضراء قبل السراء

ودعت منطقة الكورة وبلدة ضهور الهوى النائب بدر كامل ونوس، بمأتم حاشد أقيم في مسجد الأمام جعفر الصادق في البلدة، حيث صلى على جثمانه الشيخ محمد عبد الكريم، ثم ووري في الثرى في جبانة البلدة، وذلك في حضور ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الاقتصاد رائد خوري، ممثل رئيس الحكومة سعد الحريري وزير العمل محمد كبارة، ممثل الرئيس فؤاد السنيورة النائب خضر حبيب، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، النائبين سمير الجسر وقاسم عبد العزيز، الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، ممثل المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة العميد خالد ماردلي، ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص العميد طوني بيطار وحشد من الأهالي والمناصرين.

والقى الأمين العام أحمد الحريري كلمة جاء فيها: “إن هذا النهار أليم بفقدان النائب ونوس، ويعز علينا لأنه شخص آمن بمسيرة رفيق الحريري. كان معنا في الضراء قبل السراء، واستطاع أن يتحدى كل الواقع السياسي المحيط به، وآمن بفكرة لبنان السيادة والاستقلال. بخسارته نخسر ركنا أساسيا من أعمدة تيار وكتلة المستقبل. وان البركة لها تتمة في عائلته، وعلينا أن نكمل ما آمن به النائب ونوس، ويجب أن نبقى نتذكره ببسمته ومحبته ورعايته الأبوية. باسم تيار المستقبل نتقدم بالعزاء لعائلته والعزاء لنا ونتمنى أن يكون بجوار الأنبياء ويكون مثواه الجنة”.