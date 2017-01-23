أحلام رافضة الظهور مع عمرو أديب: “احلم على قدك”

شنت الفنانة أحلام هجوماً شرساً على الإعلامي المصري عمرو أديب، رداً على طلبه استضافتها في برنامجه الذي يعرض عبر شاشة “On Tv”، دون أية مقدمات نشرت أحلام تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” ألحقت بها صورة لرسالة وصلتها من فريق إعداد برنامج أديب، الذي يطلب فيها استضافة أحلام في حلقة الثامن والعشرين من شهر يناير الجاري، على أن يتم تصوير الحلقة في بيروت.

الرسالة التي وصلت أحلام عبر بريدها الإلكتروني وطلب فيها فريق الإعداد وسيلة اتصال من أجل الاتفاق على كافة التفاصيل، قامت هي بنشرها وعلقت عليها قائلة “لن أمنحك شرف لقاء الملكة.. ولا أتشرف بك ولا بلقائك”.

ولم تكتف أحلام بالرفض فقط بل تابعت قائلة “من حق كل شخص أن يحلم لكن احلم على قدك. عمرو أديب”، لتنتهي تغريدة أحلام عند هذه الكلمات.

وفي الوقت الذي لم تفصح فيه أحلام عن أسباب رفضها للظهور مع عمرو أديب، وما الذي دفعها للهجوم عليه بهذا الشكل المعلن، ذهب البعض إلى أن ما حدث في حلقة راغب علامة مع عمرو أديب التي عرضت قبل أيام هو السبب في هذا الهجوم.

حيث حل راغب علامة ضيفاً على عمرو أديب وتحدث عن أحلام، مؤكدا أنه لا توجد صداقة بينهما خاصة وأن أحلام لا تشبهه في شخصيتها.

كما أن الحلقة عرض فيها فيلم قصير ساخر، تطرق إلى علاقة راغب علامة بأحلام بشكل غير مباشر، ولكنه حمل سخرية من أحلام، ما جعل جمهورها يهاجم عمرو أديب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، واعتبروا أن ما عرض يحمل إهانة لفنانتهم المفضلة.