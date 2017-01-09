أحلام تستعد لتصوير كليب مع هذا النجم! (فيديو)

عبرت الفنانة الإماراتية أحلام عن سعادتها الكبيرة بموافقة النجم البوليوودي هيرثيك روشان، على مشاركتها في فيديو كليب جديد.

وقالت عبر صفحتها بموقع “تويتر”: “راح أصور مع هيرتك روشان عاد بعدها صدق بصير غروره ولا حد يكلمني واللي بيكلمني يقدم طلب ونحن ننظر فيه”.

يذكر أن النجم روشان، حل ضيفًا على برنامج “صباح الخير يا عرب”، وخلال اللقاء عرض عليه المذيع رغبة احلام في تقديم فيديو كليب معه بعد تصويرها كليبها الأخير في الهند، وهو الأمر الذي رحب به وأعلن استعداده لذلك.