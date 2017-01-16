أحلام تحقق أكبر أحلامها.. اليكم التفاصيل!

أعربت المطربة الإماراتية أحلام عن سعادتها بالغناء على مسرح دار أوبرا في دبي، في 2 شباط المقبل.

ونشرت أحلام مقطع فيديو الإعلان عن حفلها في دبي عبر حسابها على “إنستغرام”، وعلقت عليه قائلة: “ها هي أحلامي الصغيره تكبر أمام عيني ولله الحمد.. فبعد أن كنت أحلم بمعهد موسيقى في دبي كبر الحلم كما هي دبي تكبر والأحلام صارت حقيقة”.

وتابعت: “واليوم يشرفني أن أكون أول مطربة خليجية عربية تغني على أجمل دار أوبرا.. هكذا تعودنا من دبي دائماً هي السباقة ودائما الأولى.. أنتظركم يوم 2- فبراير بدبي دار الحي تستقبلكم قلوبنا وأمانينا وأحلامنا التي لا تتوقف عند حد.. بانتظاركم يا أغلى جمهور نحن شعب لا نرضى إلا بالمركز الأول”.