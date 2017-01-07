أحكام بالسجن بحق 4 فرنسيين انضموا إلى داعش

أصدرت محكمة فرنسية، احكاما بالسجن تترواح من 6 الى 8 سنوات بحق أربعة فرنسيين أمضوا عدة أسابيع في سوريا، خلال عام 2014 و انضموا خلالها الى تنظيم داعش الارهابي.

وذكر مصدر مطلع ان المتهمين الثلاثة منحدرون من بلدة “البرفيل” بوسط شرق فرنسا وتم ادانتهم بتهمة الانتماء لعصابة اجرامية على صلة بتنظيم ارهابي.

وأكد ان المحكمة رأت ان المتهمين نظموا بدقة سفرهم الى سوريا من مطارات وتواريخ مختلفة وكانوا يدركون انهم سيلتحقون بمنظمة ارهابية.