أحكام بالسجن بحق 4 فرنسيين انضموا إلى داعش

أصدرت محكمة فرنسية، احكاما بالسجن تترواح من 6 الى 8 سنوات بحق أربعة فرنسيين أمضوا عدة أسابيع في سوريا، خلال عام 2014 و انضموا خلالها الى تنظيم داعش الارهابي.
وذكر مصدر مطلع ان المتهمين الثلاثة منحدرون من بلدة “البرفيل” بوسط شرق فرنسا وتم ادانتهم بتهمة الانتماء لعصابة اجرامية على صلة بتنظيم ارهابي.
وأكد ان المحكمة رأت ان المتهمين نظموا بدقة سفرهم الى سوريا من مطارات وتواريخ مختلفة وكانوا يدركون انهم سيلتحقون بمنظمة ارهابية.
مقدمة النشرة المسائية
للبقر خصوصية في خدمات غوغل
لهذا السبب لم تحضر آيشواريا راي وأميتاب باتشان العرض الخاص لفيلمها
زهرا: نأمل ألا تعرقلنا الوصاية الداخلية وسياسات وقوة الامر الواقع في تطبيق الطائف وتحقيق اللامركزية الادارية
الأناضول: طائرات مروحية تفتح النار على مقر المخابرات الوطنية في أنقرة
Powered By Future Television s.a.l