أجهزة الأمن الروسية: اعتقال 7 مؤيدين لـ”داعش” في داغستان

أعلنت أجهزة الأمن الفيديرالية الروسية، اليوم، توقيف 7 مؤيدين لتنظيم “داعش” في داغستان في القوقاز، متهمين بالتحضير لاعتداءات في منطقة موسكو.

وقالت أجهزة الأمن الروسية في بيان إن عناصرها “أنهوا أنشطة لمجموعة سرية من مؤيدي تنظيم “الدولة الإسلامية”، كانت تحضر لسلسلة اعتداءات في منطقة موسكو”.

وإذ أوضحت أنه “تم إيقاف 7 أشخاص”، أشارت إلى أن هؤلاء “كانوا يحضرون لأعمال إرهابية بأمر مباشر من مبعوث لتنظيم الدولة في سوريا”.

ولفت إلى أنه “تم ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر في منزل المعتقلين”.

وسبق لأجهرة الأمن الروسية أن أعلنت “إحباط سلسلة اعتداءات مخطط لها في موسكو وسانت بطرسبرغ، وأنها أوقفت 20 متطرفا من تنظيم الدولة خلال عمليات عدة في تشرين الثاني وكانون الأول.