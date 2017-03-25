أجنبي الرياضي المنتظر يصل إلى بيروت

وصل صانع الالعاب الدومينيكاني إدغار سوزا إلى مطار بيروت الدولي، للتوقيع لفريق الرياضي اللبناني لكرة السلة، على أن يعوض الصربي برانكو سفيتكوفيتش وذلك عقب إصابة صانع العاب الفريق وائل عرقجي.

سوزا كان لعب هذا الموسم في الدوري الإيطالي قبل ان يترك فريقه بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية وسجل سوزا في المباراة الواحدة 19.2 نقطة و5.9 متابعات في المباراة الواحدة.

الرياضي يعرف سوزا تماماً إذ لعب سابقا في مواجهته خلال بطولة غرب آسيا الموسم المنصرم عندما خسر الرياضي اللقب امام بيتروشيمي الايراني في النهائي وكان سوزا من نجوم هذه المباراة والبطولة بشكل عام.