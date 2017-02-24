أتلتيكو مدريد يجد خليفة غريزمان في ليون

ذكرت صحيفة “تليغراف” الإنكليزية أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني حدد بديل نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان، في حال قرر الأخير الرحيل عن صفوف الروخي بلانكوس.
وقالت إن الأتلتي يسعى الى التعاقد مع ألكسندر لاكازيتي، مهاجم فريق ليون الفرنسي.
وأضافت الصحيفة: “لاكازيتي سيكون متاحًا في الصيف المقبل، وفقًا لتصريحات جان ميشال اولاس، رئيس نادي ليون، ولكن التقارير تفيد بأن سعره لن يقل عن 60 مليون جنيه استرليني”.
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