أب يعنف ابنتيه بوحشية.. وقوى الامن توقفه بعد اعترافه بجريمته

أوقفت فصيلة درك القبيات المدعو جورج سليمان الذي عمد على تعنيف ابنتيه ليوني ولايا سليمان (احدى عشر عاما واربعة عشر عاما) بطريقة وحشية.

وفي التفاصيل، تمكنت فصيلة درك القبيات من توقيف والدهم بأمر من المحامي العام في الشمال القاضية أماني حمدان والتي تتابع هذه القضية بكل تفاصيلها.

وفي التحقيق معه اعتراف بكل ما نسب اليه من تعنيف وتعذيب لابنتيه القاصرتين، وحرقهما بآلة حادة في اماكن عدة من يدي كل منهما وفي وجه احداهن دون معرفة المسببات الحقيقية لهذا التعنيف الاسري المتمادي.

كما جرى عرض الطفلتين على الطبيب الشرعي موسى حداد الذي قدم تقريرا مفصلا عن تعرض الفتاتين للتعذيب، وتم ضمه الى الملف.

وتم الاستماع الى افادة الفتاتين، في حضور مندوبة الاحداث جهيدة حمد، واستدعي الوالد من قبل فصيلة درك القبيات حيث حضر وتمت مواجهته بكل التفاصيل فاعترف بما نسب اليه، وأوقف على الفور وأحيل الى النيابة العامة في الشمال لمتابعة التحقيقات.

وأفادت الجدة ريتا رضوان أن الوالد أقدم على ضرب ابنتيه بآلة حادة وحرق جسديهما وضربهما بشكل مبرح وهذا ما كان بادياً عليهما عندما قامت الجدة بإحضارهما من بيروت حيث كانا مع والديهما الذي أحضرهما قبل سنة للسكن معه.

وقد أبقي على الطفلتين بعهدة الجدة وتكفلت جمعية “أوكسيليا” برعايتهما باحتضان ودعم كامل من المجتمع المدني في القبيات، الذي ابدى كل دعم لقضيتهما.

وأملت جدة الفتاتين ان “تتخذ كافة الاجراءات القانونية لحماية الطفلتين اللتين باتتا في عهدتها”.