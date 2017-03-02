أبي رميا: لن نقبل بأن يتعثر العهد في محطة القانون الانتخابي

لفت النائب سيمون ابي رميا في حديث اذاعي الى ان “كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري حول موقف التيار الوطني الحر من النسبية بأنه “يعرف أكثر مني” صحيح لكنه من باب الدعابة”. وقال: “أوضحت لبري انه في حال كان المنحى طائفيا في القانون فالتيار مع الأرثوذكسي لأنه يحقق التمثيل الصحيح للطوائف، اما في حال ذهبنا نحو المواطنية فنحن نؤيد النسبية مع الدائرة الواحدة”.

وقال: “إن التيار الوطني الحر هو الاكثر نشاطا وحراكا بما خص قانون الانتخابات. دخلنا في دائرة الخطر بالنسبة للمهل ولكن لم نصل الى الخط الأحمر انما نقترب منه، ولكن الايجابية ان هناك اقرارا من الجميع بوجوب ان يكون هناك قانون جديد”.

ودعا أبي رميا الى “العمل على النقاط المشتركة لإنتاج هذا القانون”، مؤكدا ان “التيار الوطني الحر لن يقبل ان يتعثر العهد الجديد في محطة القانون الانتخابي”، كاشفا عن “موقف تدريجي سيأخذه التيار في حال لم يتوصل الأفرقاء الى قانون جديد، للوصول في حال اقتضى الأمر الى ان يقول الشعب كلمته في النهاية”.