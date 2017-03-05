أبو فاعور: لا نبحث عن معارك مجانية وننظر بإيجابية لعلاقتنا مع العهد

نظمت جمعية الخريجين التقدميين، ومنظمة الشباب التقدمي، لقاء سياسيا مع النائب وائل ابو فاعور، في قاعة النادي الثقافي في بلدة شحيم، حضره النائب علاء الدين ترو، الدكتور بلال قاسم ممثلا النائب مروان حماده، منير السيد ممثلا النائب نعمه طعمه، رشيد الحجار ممثلا النائب محمد الحجار، زياد يعقوب ممثلا النائب دوري شمعون، المدير العام لوزارة المهجرين احمد محمود، وكيل داخلية الحزب التقدمي الإشتراكي في اقليم الخروب سليم السيد واعضاء مجلس القيادة، منسق “تيار المستقبل” في محافظة جبل لبنان الجنوبي وليد سرحال وعضوا المكتب السياسي في التيار رفعت سعد ومحمد الكجك، المسؤول السياسي في الجماعة الإسلامية عمر سراج، يحيى الربيع ممثلا الأمين العام المساعد ل”تيار المستقبل” الدكتور بسام عبدالملك، الشيخ يونس بركات ممثلا “حزب الله”، احمد الحاج ممثلا حركة “أمل”، سمير الحجار ممثلا المؤتمر الشعبي اللبناني، رئيس النجدة الشعبية في لبنان رمزي عواد، رئيس اللقاء الوطني في اقليم الخروب الزميل عمر حبنجر، رئيسا اتحادي بلديات اقليم الخروب الشمالي زياد الحجار والجنوبي جورج مخول، رئيس رابطة مخاتير الشوف مختار شحيم محمد عبدالرحمن، الأمين العام لمنظمة الشباب التقدمي سلام عبدالصمد ورؤساء بلديات ومخاتير ومشايخ وكهنة وممثلون للاحزاب والقوى الوطنية وشخصيات وفاعليات.

استهل اللقاء بالنشيد الوطني ونشيد الحزب التقدمي الإشتراكي وترحيب من هدية ابراهيم ولارا سعد، ثم ألقى امين سر منظمة الشباب التقدمي عبدالكريم السيد أحمد كلمة لفت فيها الى ان “منظمة الشباب التقدمي هدفت منذ تأسيسها الى جمع الشباب في بوتقة علمية وثقافية إجماعية تعكس صورتهم الحقيقية أساسها المبادىء التي نادى بها المعلم الشهيد كمال جنبلاط”.

وأكد ان “المنظمة على مدى السنوات عملت على محاربة الفساد في إدارات الدولة، فعملت عمل اجهزة الرقابة وحاسبت المقصرين وسارقي المال العام”، وشدد على ان “الحزب التقدمي الاشتراكي موجود وسيبقى كذلك لا بحجم ولا بقياس طائفة دون اخرى او بمنطقة دون اخرى، بل هو حزب وطني وطني وطني”.

بصبوص

ثم تحدث رئيس جمعية الخريجين التقدميين عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي المهندس محمد بصبوص عن اقليم الخروب “إقليم الوطنية والتقدمية والتنوع والانفتاح والعلم والكفاءة، وهو منطقة حصينة المناعة في وجه محاولات ميؤسة لمحو الذاكرة وتزوير التاريخ وتشويه الجغرافيا”.

ولفت الى ان “جمعية الخريجين التقدميين تعمل على تطوير امكانات الخريجين ومواكبة القضايا الوطنية الكبرى كمشاكل النفايات والكهرباء والإنماء المتوازن وضمان الشيخوخة، فضلا عن دورها على الصعيد النقابي”، وحث النقابات على “ممارسة دورها في وضع وتصويب السياسات والرؤى الوطنية العامة على المستوى الصحي والهندسي والاقتصادي”. وأكد “مواصلة النضال من اجل شراكة حقيقية ومتابعة المسيرة في معركة تحصين البلد ومواجهة الأزمات لبناء دولة الكفاءة والعدالة والتحرر من العصبيات الهدامة كما أراد المعلم الشهيد كمال جنبلاط”.

أبو فاعور

وكانت كلمة لأبو فاعور قال فيها: “شرف كبير لي، ان اقف اليوم في اقليم الخروب، في ذكرى استشهاد المعلم كمال جنبلاط، فبين كمال جنبلاط واقليم الخروب حكاية تحكى ورواية تروى، حكاية وفاء، حكاية إلتزام، حكاية شراكة. كمال جنبلاط الذي عرف اقليم الخروب بحقيقته، بتقدميته، بنضاله، بصبره، والذي عرفه اقليم الخروب. كمال جنبلاط الذي أحب اقليم الخروب، وأحبه اقليم الخروب. كمال جنبلاط الذي والى إقليم الخروب ووالاه اقليم الخروب، كمال جنبلاط الذي ناصر اقليم الخروب وناصره اقليم الخروب. كمال جنبلاط الذي رفع الإقليم ورفعه اقليم الخروب. كمال جنبلاط الذي وثق باقليم الخروب ووثق به اقليم الخروب. كمال جنبلاط الذي كان فكرة عابرة للطوائف والمذاهب والمناطق، واقليم الخروب الذي لطالما كان مسرحا رحبا للفروسية، للشهامة، للتقدمية، للعروبة، للديموقراطية”.

أضاف: “الوجود في اقليم الخروب في ذكرى استشهاد كمال جنبلاط، يحرض على الكثير من القول وعلى الكثير من الأفكار . ونحن في حزب كمال جنبلاط وحزب وليد جنبلاط، عندما نأتي الى اقليم الخروب، نأتي كي نكتشف انفسنا، نأتي لكي نعرف انفسنا، ولكي نعرف انفسنا، في هذا الاقليم الاستثناء، نعود الى البدايات. نعود الى الأساسيات، نعود لنكتشف ان رسالة كمال جنبلاط ما كانت رسالة طائفية ولا مذهبية ولا مناطقية، ولا حزبية بالمعنى الضيق والعصبوي، بل كانت رسالة وطنية وعربية وأممية وانسانية، عرف معناها فقط الفقراء، الشرفاء، الذين رأوا في كمال جنبلاط وفكره منقذا ومخلصا، وكمال جنبلاط ما كان يريد من الناس ان يكونوا اتباع شخصه، ولا انصار قامة، مهما علت، كان يريد من الناس ان يكونوا اتباع فكرته، تلك الفكرة التي قال عنها في يوم من الأيام كمال جنبلاط، على من يكتب التاريخ بأفكاره، ان يتوقع ان تكون المقصلة بإنتظاره. كمال جنبلاط كان فكرة، وهو سبق التاريخ بأفكاره، وكانت المقصلة بإنتظاره، مقصلة الرجعية العربية، وأنظمة التخلف العربي، كانت مقصلة النظام السوري بإنتظاره، فإستشهد كمال جنبلاط، لكن هل انتصرت المقصلة؟ لا، الفكرة انتصرت على المقصلة. عندما نأتي نحن ابناء الحزب التقدمي الإشتراكي الى اقليم الخروب، نعيد تعريف انفسنا، بأننا نخطىء اذا ما نظرنا الى انفسنا بأننا حزب طائفي، او اننا حزب مذهبي او مناطقي، او حزب بالمعنى الضيق للانتماء الحزبي، لم تكن ولن تكون يوما هذه هي رسالتنا، ولم تكن ولن تكون يوما هذه هي شخصيتنا، وفي محضر اقليم الخروب واهله، اقول بصراحة وباسم وليد جنبلاط: هويتنا دون اقليم الخروب ناقصة. وحزبنا دون اقليم الخروب مشوه، وشخصيتنا دون اقليم الخروب ودون اهل الاقليم، شخصية ممزقة ليست الشخصية التي نريد ان تكون”.

وتابع: “نأتي الى اقليم الخروب لكي نتذكر اننا حاربنا طويلا، لكي لا نسجن في قيد الطائفية او المذهبية، حاربنا طويلا لكي لا نسجن في قيد أنفسنا. وجاءت أيام كان استشهاد كمال جنبلاط رسالة واضحة لكل من يريد ان يخرج على قيد الطوائف او على قيد المناطق او على قيد المذاهب، كانت رسالة واضحة للبنانيين، بأن أقيموا في طوائفكم واستوطنوا في مذاهبكم، ابقوا في البيئة البدائية التي تنتسبون اليها. اعترف واقول وايضا باسم وليد جنبلاط اننا كحزب او بعض هذا الحزب قد استسغنا واستسهلنا البقاء في البيئة الخاصة، وقد استسغنا واستسهلنا البقاء في الحيز الضيق، وجاء وقت نشكر ان البعض ممن فاض وافاض في تقدير حجمنا، وفي رسم الحدود لنا، جاء من يذكرنا بأن نعرف انفسنا، وبأن ننظر الى انفسنا بالمرآة، فجئنا الى اقليم الخروب لنقول ان حزب كمال جنبلاط ووليد جنبلاط لم ولن يكون حزبا طائفيا، وان هذا الحزب لم ولن يسجن في قيد الطوائف، وان حزب كمال جنبلاط ووليد جنبلاط لن يتماهى مع المنطق السياسي السائد في هذه الأيام الذي يريد ان يقيد لكل لبناني قيده الخاص، ويقدم لكل لبناني سجنه الخاص، وان يقدم لكل مجموعة لبنانية خيارها الخاص. في هذا المنطق الذي نراه يتراوح مرة بين النسبية، ومرة بين القانون الأرثوذكسي. وحسنا شعر البعض اخيرا بأن أنصف كمال جنبلاط، بل استذكر كمال جنبلاط في طرحه للنسبية، ويحق لنا ان نسأل من باب الحقيقة التاريخية. اذا كانت النسبية، او اذا كنتم مفتتنون بالنسبية الى هذه الدرجة، لماذا عاديتم كمال جنبلاط عندما طرح برنامج الاصلاح المرحلي للحركة الوطنية اللبنانية؟”

وقال: “إذا سقطت عليكم تفاحة الاصلاح فاستفقتم على النسبية، لماذا تماهيتم مع جريمة قتل كمال جنبلاط وقتل مشروعه للتغيير الديموقراطي؟ وما الذي يجمع طرح النسبية الذي نصر على انه في معناه الواسع من ضمن ما طرحه كمال جنبلاط من اصلاحات في الاحزاب وفي الحياة السياسية انه طرح اصلاحي؟ ما الذي يجمع بين طرح النسبية وبين الطروحات التي عاد البعض للحديث عنها كالقانون الارثوذكسي او غيره؟ وانا هنا اسأل على عجالة: ما هي الوظيفة المقترحة للقانون الانتخابي في لبنان؟ مما نسمعه من جلل ونقاش هل هي حسن التمثيل بمعنى ان نقيد كل مواطن لبناني على حساب طائفة ونسمح لهذه الطائفة ان تنتقي ممثليها؟ ما هو المعيار الذي يطرح اليوم؟ اذا كان الذي يطرح هو حصة الطوائف، فمن قال اولا اننا قد استفتينا كلبنانيين ووافقنا على ان نقيم نظاما فيديراليا بين الطوائف؟ من قال ان اللبنانيين قد وافقوا على ان يكونوا اتباع طوائف ومذاهب لا اكثر ولا اقل؟ اذا احب شخص من الاقليم ان يلتحق بالقوات اللبنانية او التيار الوطني الحر او الحزب الاشتراكي فنقول له ممنوع، انت من الاقليم واذهب وابحث على من يستحوذ على اكثرية التمثيل في الطائفة السنية، والعكس اذا شاب من الشوف الاعلى خطر على باله الانضمام الى تيار المستقبل نقول له كلا ممنوع، لان الاكثرية الدرزية بين وليد جنبلاط والامير طلال ارسلان، طموحك ممنوع وانتسابك لحزب آخر ممنوع، فالمطلوب اذا اجتزاء الحياة السياسية واختصارها، فأين المنحى التطويري في الطروحات الحالية لقانون الانتخاب؟”

أضاف: “تاريخيا يتذكر هذا الجمهور الوطني في اقليم الخروب المعارك والنضالات لأجل الجامعة اللبنانية، هذه الجامعة بما تشكله من قاعدة علمية ثقافية مستقبلية، انما لماذا كانت تطرح الجامعة اللبنانية؟ كانت تطرح لأن هناك من يريد ان يكون مساحة مشتركة بين اللبنانيين، بين ابن الاقليم وابن عكار والجنوب والشمال والبقاع ليلتقوا جميعا ويتعارفوا ويتحاوروا ويتبادلوا الأفكار، وقد يستنبطون مشتركا وطنيا بين بعضهم البعض، كيف يمكن الحديث عن المساحات المشتركة؟ اين فكرة الإنصهار الوطني؟ اليوم صهر الإنصهار الوطني وبتنا نتحدث فقط بحسن التمثيل، اذا كان هناك من يريد ان يقود هذا الوطن باتجاه “لويا جرجا” على الطريقة الافغانية فنحن لن نسأل الرأي ولم نوافق حتى اللحظة على هذا الامر. نحن خضنا نضالات مع شركاء لنا في اقليم الخروب وغيره، فما هو مبرر كل النضالات التي قامت في هذا البلد تاريخيا؟ ما هو مبرر النضال الوطني التقدمي في الحركة الوطنية اللبنانية مع الحزب الشيوعي وغيره؟ ما مبرر النضال الذي قمنا به في 14 اذار نحن وتيار المستقبل والجماعة الاسلامية؟ 14 اذار بغض النظر عن رأينا بها، كانت مشروعا وطنيا يجمع كل الناس، و8 اذار ايضا، اين اصبحت المشاريع الوطنية اليوم؟”

وتابع أبو فاعور: “المطلوب اليوم من كل طائفة ان تقيم إقامة مديدة في مساحتها الخاصة وان نبحث عن علاقاتها الخاصة. المطلوب ايضا ان نعطي كل مواطن لبناني نسبته الطائفية وليس مساحته الوطنية، وهنا نسأل اين حقوق المواطن؟ ماذا عن حسن التمثيل للطوائف والمواطن؟ ماذا عن الخيارات الوطنية؟ ماذا عن تطوير الحياة السياسية في لبنان؟ يبدو ان البعض يريد من قوانين الانتخاب تأبيد الوضع السياسي القائم في لبنان وليس تطوير الحياة السياسية والا ما هو مبرر كل هذه الطروحات. نحن كحزب اشتراكي وغيرنا من القوى التغييرية مطالبون بأن نعيد صياغة دورنا على اساس نظرة وطنية ونحن كحزب تقدمي اشتراكي عندما نأتي الى اقليم الخروب ونرى هذا الجمهور الوفي المخلص الذي يتمسك بخياراته السياسية كمن يقبض على الجمر، فهذا الوجود يحرجنا ويدفعنا الى ان نعيد النظر بكل سياساتنا وان نسعى الى تطوير الحياة السياسية وان ننتدب انفسنا رغم معرفتنا بحجم الانقسامات الطائفية والمذهبية والمناطقية والغرائزية التي اورثتها وتورثها كل الاحداث الحاصلة في لبنان ومحيطه، ان نتصدى لاعادة بث الروح في الحياة السياسية اللبنانية ولاعادة اطلاق الحياة السياسية اللبنانية الى المدى الأوسع”.

وقال: “اما وقد قدمنا المساهمة التي كانت تطلب منا كحزب تقدمي اشتراكي، اما وقد اودعنا دولة الرئيس نبيه بري، وهو خير من يؤتمن على كل الأفكار وكل المحاولات الجادة والحثيثة لاجل ايجاد وفاق ما حول قانون انتخاب، نحن نريد لقانون الإنتخاب وللانتخابات النيابية المقبلة ان تكون استكمالا للمسار الدستوري الصحيح الذي حصل منذ ملء الشغور في رئاسة الجمهورية ومنذ اعادة الحياة الى حكومة مجتمعة بين كل اللبنانيين، ونحن نريد ايضا لهذا القانون وهذه الانتخابات ان تكون اصلاحا لمسار استعادة الوحدة في الحياة الوطنية. اذا كان هناك من يعتقد ان بامكانه التمديد وتجاوز الإرادة الشعبية مرة اخرى فاعتقد انه يكون كمن يشعل فتيلا لثورة شعبية تبدأ ولا تنتهي، ورأينا ونرى حجم النقمة الشعبية الكبيرة المحقة لان من حق المواطن في كل اربع سنوات عن قيمة صوته وموقع صوته في الحياة السياسية”.

أضاف: “أما الخيار الآخر الذي يجب استبعاده فهو الفراغ، فما معنى ان نملأ فراغا في مؤسسة لنحدث فراغا في مؤسسة اخرى، ما معنى ان نملأ فراغا في رئاسة الجمهورية وان نتوافق على حكومة وحدة وطنية برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري الذي ينتدب نفسه لمهمة جليلة نقف الى جانبه فيها، ومعنى ان نحدث فراغا في المؤسسة الدستورية الأم في المجلس النيابي اللبناني؟ اذا خطونا هذه الخطوة في الفراغ هل هناك من يملك اجابة على كيفية استعادة الإستقامة في مؤسساتنا الدستورية. اذا سقط المجلس النيابي فمن يشرع؟ الا اذا اردنا ان نسلم لبعض النظريات التي نسمعها من هنا وهناك. لذا فان دعوة وليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي ان تتم صياغة قانون انتخابي وفق معايير واضحة، الطائف، الوفاق الوطني، صحة تمثيل صحيح، والبحث عما يجمع بين اللبنانيين، عما يوجد المساحات المشتركة بين اللبنانيين. البعض يقول اليوم ان هناك اشتباكا مفتوحا بين وليد جنبلاط وبين العهد، نحن لسنا في موقع النقيض لاحد، ولا نبحث عن معارك مجانية مع احد، نحن ننظر بكل ايجابية الى علاقتنا مع كل القوى والمكونات السياسية في هذا البلد، وننظر بايجابية الى علاقتنا مع هذا العهد ومستعدون لكي نجيب على كل خطوة ايجابية على قاعدة احترام وجود كل القوى السياسية ومكانتها في نظامنا السياسي”.

وتابع: “يقول محمود درويش عن فلسطين: “هذه الأرض تشبهنا حين نذهب عنها وتشبهنا حين نعود اليها”، وهذا الاقليم يشبهنا حين نذهب عنه ويشبهنا حين نعود اليه، يشبهنا بعروبتنا، بمقوماته، بديموقراطيته، بانحيازه الى الفقراء، يشبهنا بانحيازه الى ثورات الكرامة والحرية في الوطن العربي، يشبهنا في بحثه الدائم عن وطن ينتمي اليه كل ابنائه بحكم الانتماء. هذا الاقليم الذي ما فتىء ان يحملنا المسؤولية تلو الاخرى، هذا الاقليم الذي يشعرنا بحجم المسؤولية تجاه هذه الفئات الوطنية، هذا الاقليم الشجاع، هذا الاقليم التقدمي، هذا الاقليم الذي ما خذل المختارة في يوم من الايام ولا خذلته المختارة يوما، هذا الاقليم الذي يطلب منا البعض اليوم بحكم الصيغ المقترحة عبر بعض قوانين الانتخاب ان نكتب فوق بوابة المختارة “ممنوع الدخول لغير الدروز، لغير الجنبلاطيين في الدروز”، هذا الاقليم الذي يحملنا مسؤولية ان نكتب فوق مدخل قصر المختارة وفوق جبين كل تقدمي اشتراكي ان هذا الاقليم الاستثناء يعطي الدليل ان هناك امكانية لخيارات وطنية في هذا الوطن، هذا الاقليم الذي ينفي استحالة المشاريع الوطنية في هذا البلد، هذا الاقليم الذي يؤكد يوما بعد يوم انه يستطيع ان يكون وفيا للمقاومة، وفيا للديموقراطية، للحريات، لكل من ينتصر لمصلحة المواطنين في هذا البلد، هذا الاقليم الذي سيكون لنا موعد معه في يوم الوفاء لكمال جنبلاط، وفي يوم الوفاء لوليد جنبلاط، حين نعلن بالفم الملآن، ان حزب كمال جنبلاط ليس حزبا طائفيا، وان حزب وليد جنبلاط ليس حزبا طائفيا، وان زعامة وليد جنبلاط هي زعامة وطنية تبحث عمن يلاقيها من الزعامات الوطنية من اجل ان نبني هذا الوطن”.

وختم ابو فاعور: “في ذكرى كمال جنبلاط، تحية لروح الشهيد كمال جنبلاط، تحية الى اهلنا في اقليم الخروب، تحية الى رفاقي ورفيقاتي في الحزب التقدمي الاشتراكي الذين يمسكون بجمر انتمائهم في هذا الزمن الصعب، الى الذين يتمسكون بنهج الانتساب الى فكر كمال جنبلاط ومدرسته”.