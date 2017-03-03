أبو فاعور: قدمنا اقتراحا يقوم على تعديل جزئي لقانون الستين

أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعوراننا “نريد لقانون الانتخاب وللانتخابات التي ستجري ان تكون استكمالا لمسار عودة الروح الى المؤسسات، اولا مؤسسة رئاسة الجمهورية بعد ان طال فيها الشغور، ثانيا مؤسسة رئاسة الحكومة، ثالثا مؤسسة المجلس النيابي الذي نأمل ان نستكمل هذا المسار الدستوري الصحيح الذي يعيد مؤسساتنا الدستورية الى مسار الاستقامة، لذلك اودع وليد جنبلاط الرئيس نبيه بري الذي يأتمنه ويثق به اقتراحا وتصورا لقانون الانتخابات، برأينا يمكن ان يوجد مخرجا لازمة قانون الانتخاب، وبذلك نكون قد قدمنا المساهمة التي طالما طلبت منا لاجل اخراج هذا الموضوع من عنق الزجاجة. ونكون بذلك قد نفينا ما تم اطلاقه عن غير حق من تشبيهات وتصورات بأن موقف جنبلاط واللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي هو موقف معطل لانتاج قانون جديد للانتخاب”، مشيراً إلى اننا “منذ الاساس ما تعاملنا ولم نتعامل مع قانون الستين باعتباره البقرة المقدسة التي لا تمس لذلك قدمنا اقتراحا يقوم على تعديل جزئي لقانون الستين ويقوم على مبادىء الشراكة الوطنية والوفاق الوطني واتفاق الطائف وحسن التمثيل لكل المكونات السياسية وغير السياسية في هذا الوطن. ثانيا بعكس ما يتصور البعض نحن لسنا في مواجهة مع هذا العهد بل على العكس نحن نريد أن نبني علاقة ايجابية ونحن على استعداد لمقابلة كل خطوة ايجابية بخطوتين علنا في ذلك نقدم مساهمة لاجل اخراج البلاد من هذا التخبط وهذه الحال من عدم اليقين الذي تعيشه البلاد،وبكل الحالات النقاش مستمر حول قانون الانتخابات”.

وفي كلمة له خلال تمثيله رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الذي رعى وضع حجر الأساس لمبنى دار المسنين والمعوقين في راشيا، أشار أبو فاعور إلى أن “النائب وليد جنبلاط أودع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يأتمنه اقتراح قانون وتصور يمكن أن يوجد مخرجا لقانون الإنتخاب، لافتا إلى أننا قدمنا اقتراحا يقوم على تعديل جزئي لقانون الستين ويقوم على مبادىء الشراكة الوطنية والوفاق الوطني واتفاق الطائف وحسن التمثيل لكل المكونات السياسية وغير السياسية في هذا الوطن”، مؤكداً أننا “معنيون بقانون الانتخاب، ولكن لا نخاف منه، ومعنيون بالنقاشات التي تحصل ولكن لا نخاف منها، ربما أقول: لهم قانونهم ولنا قانوننا ، نحن منذ زمن اقرينا القانون واجرينا الانتخابات وفرزنا الاصوات واعلنا النتائج وباتت واضحة نحن قانوننا هو قانون الالتزام والوفاء لوليد جنبلاط هو قانون التضحية لاجل هذه القناعة، نحن قانوننا واصواتنا وارواحنا هي لوليد جنبلاط ونحن لا نحتاج الى صناديق اقتراع تختبر خياراتنا وافاقنا واصواتنا واتجاهاتنا، نحن نعلنها على الملأ اصواتنا هي لوليد جنبلاط وقناعاتنا وخياراتنا معه نعلنها اليوم وغدا”.