أبو الغيط يشدد على تعزيز الإجماع الدولي حول “حل الدولتين”

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على أهمية تعزيز الإجماع الدولي حول “حل الدولتين” كصيغة لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وشدد خلال لقاء أبو الغيط مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف على أهمية الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في دعم الفلسطينيين على الصعيد الإنساني، سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “أونروا” وغيرها من الأجهزة أو الهيئات الأممية.

وعلى هامش زيارة ميلادينوف للقاهرة، وفق بيان للجامعة العربية، تناقش مع ابو الغيط حول الوضع في الأراضي المُحتلة، وخطورة النشاطات الاستيطانية التي تُمارسها إسرائيل بهدف تقويض حل الدولتين، وقطع الطريق على أي إمكانية لقيام الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود حزيران 1967، وعاصمتها القُدس الشرقية.