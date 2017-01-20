أبو الغيط زار الرؤساء الثلاثة: الجامعة تؤيد أن يكون للحريري دور في نشاطها

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الاولى والنصف من بعد ظهر اليوم في “بيت الوسط” الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط في حضور الامين العام المساعد السفير حسام زكي والسفير عبد الرحمن الصلح والنائب السابق باسم السبع، وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات في لبنان والمنطقة.

وأستكملت مواضيع البحث الى مأدبة غداء أقامها الرئيس الحريري على شرف ضيفه والوفد المرافق.

بعد اللقاء قال ابو الغيط: “عقدنا لقاءً هاما للغاية مع الرئيس الحريري، وبالإضافة الى التعبير عن التهاني له على توليه مرة أخرى منصب رئيس الحكومة، ومن الملاحظ من قبل الجميع ان الاستقرار عاد الى لبنان”.

أضاف: “كان الحديث عميق للغاية حول الوضع العربي واللبناني، وكيفية معالجة المشاكل الضاغطة على المنطقة بكاملها وعلى العلاقات العربية-العربية، وناقشنا موضوع الرئاسة الأميركية الجديدة وكيفية تعاملها مع العالم العربي وكيفية إعداد الموقف العربي لمواجهة اي تطورات في هذا الصدد. كما ناقشنا مسألة احتمالات نقل السفارة الاميركية الى القدس وعبر كلانا عن الرفض من ناحية وخطورة هذا الإجراء اذا ما تحقق من ناحية اخرى”.

وختم قائلا: “نرحب بالرئيس الحريري في اي زيارة قادمة لمصر وبزيارة مقر جامعة الدول العربية، وعبرت بقوة له عن تأييد الجامعة للاستقرار في لبنان وان يكون له دوره الواضح في نشاط واعمال الجامعة العربية”.

زيارة الى عون

من جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن “لبنان يدعم كل ما من شأنه أن يحقق التضامن بين الدول العربية لأن هذا التضامن أساس قوة هذه الدول”. واعتبر خلال استقباله الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور احمد ابو الغيط أن “الجامعة لا تزال مرجعية على رغم الهوان الذي أصابها نتيجة الحروب والانقسامات، ويجب العمل للمحافظة عليها لأنها العنصر الجامع الوحيد للدول العربية”. وأمل “أن تتمكن القمة العربية المزمع عقدها في الاردن في 29 آذار المقبل من أن تعالج القضايا العربية الراهنة”، لافتا الى أن “لبنان سوف يساهم في أي جهد عربي في هذا الاتجاه”.

وكان أبو الغيط اشار الى ان زيارته للبنان، وهي الاولى منذ تعيينه امينا عاما للجامعة، تأخرت نتيجة الشغور الرئاسي، وهي مناسبة لتأكيد دعم الجامعة للبنان وتثمينها الكبير للدور الذي يلعبه داخل الجامعة العربية وخارجها. ووجه الدعوة الى رئيس الجمهورية لزيارة الجامعة والقاء كلمة امام رؤساء البعثات العربية فيها وذلك عند قيامه بالزيارة الرسمية الى جمهورية مصر العربية. ثم تناول البحث التحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية المقبلة وأهمية مشاركة الرئيس عون فيها اضافة الى الاوضاع الراهنة في عدد من الدول لا سيما تلك التي تشهد حروبا وتدميرا.

وفي نهاية اللقاء، قدم ابو الغيط لرئيس الجمهورية شعار جامعة الدول العربية.

وأدلى ابو الغيط بالتصريح الاتي: “تشرفت صباح اليوم بمقابلة فخامة الرئيس ميشال عون وعبرت له عن عميق التهاني بانتخابه رئيسا وبتحقيق الاستقرار في لبنان. وقدمت له دعوة لزيارة الجامعة العربية التي قبلها شاكرا، ووعد بأن تتم قريبا في لقاء له مع مجلس الجامعة العربية”. أضاف: “تناولت الوضع الاقليمي وكيف يمكن للبنان أن يساهم في تحقيق الاستقرار فيه، كما عبرت له عن عميق التأييد للدور اللبناني في اعمال الجامعة، واتفقنا ان يلقي كلمة امام مجلسها عند حضوره الى القاهرة قريبا”.

سئل: أين دور جامعة الدول العربية في المحادثات التي تجري اليوم بشأن سوريا في استانا، اليس من الطبيعي ان يكون هناك دور لها؟ ولماذا هي غائبة بعض الشيء عن القضايا العربية المهمة؟

اجاب: “ان الجامعة العربية تم تحييدها في الشأن السوري منذ سنوات طويلة. منذ نشوب الازمة في سوريا نحيت الجامعة بعد فشل الجهد الذي قامت به وحلت محلها الامم المتحدة. نعلم ان النزاع حول سوريا هو نزاع اقليمي بقدر ما هو دولي، وبالتالي، وانا اتفق مع هذه الرؤية، يستحسن دائما الا تنغمس الجامعة في نزاعات تكون الاطراف الاقليمية نفسها موجودة فيها. وآمل، عندما يستقر وقف اطلاق النار وتبدأ عملية سياسية للتسوية ان تعود الجامعة العربية لتلعب تأثيرها في اعادة سوريا كدولة اقليمية في الاطار العربي”.

سئل: هل تتخوفون من عهد الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب خصوصا بعد تصريحاته لجهة العلاقات بين اميركا واسرائيل؟

أجاب: “إن الكثير من التصريحات يحتاج الى تدقيق، وهو ما ينسحب أيضا على التصريحات المقبلة، بمعنى أننا لا نعرف ماذا ينوي الرئيس الاميركي أن يفعل بعد الاحاديث الطويلة الممتدة على مدى عام. سوف نتابع ونراقب. ويشغلنا كثيرا حديثه عن القدس، ونأمل ان يأخذ حذره ويتحسب من خطوات في ما يتعلق بالقدس الشرقية لان الوضع قد تكون له عواقبه العميقة جدا اذا ما اتخذت خطوة غير مدروسة”.

سئل: يستضيف الاردن نهاية آذار المقبل القمة العربية، هل بحثتم مع فخامة الرئيس في المواضيع التي ستتناولها؟

اجاب: “عرضت لهذه القمة ايضا ولنيات الجانب الاردني في إدارة اعمالها وجدول اعمالها، وقد استمع الرئيس باهتمام”.

سئل: هل من مبادرة في موضوع النازحين السوريين؟

أجاب: “تحدثنا ايضا في هذا الشأن، وأكدت لفخامة الرئيس ان الجامعة العربية تتفهم الموقف اللبناني، بالاضافة الى أنها تؤيد لبنان لدى المنظمات الدولية والدول المانحة وكيفية مساعدته ودعمه على تجاوز مشكلات اللاجئين”.

زيارة الى بري

الى ذلك، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم في عين التينة، الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط على رأس وفد من الجامعة. ودار الحديث حول التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.

وقال ابو الغيط بعد الزيارة :”كان لقاء مثمرا وايجابيا للغاية تناولنا فيه شؤون المنطقة والشأن العربي، والوضع الفلسطيني والقضية الفلسطينية.وناقشنا التطورات الاقليمية بصفة عامة وكيف نسعى سويا لاستعادة الاستقرار في الشرق الاوسط، كما ناقشنا الوضع في لبنان. وعبرت لدولته عن رضانا الكامل على الايجابية لتطور الوضع اللبناني بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وعودة البرلمان للتشريع وقيامه بدوره. وتناولنا ايضا قضايا اللاجئين وكيف يساهم المجتمع اللبناني في مواجهة ضغوط اللاجئين.

وأكدت للرئيس بري “ان الجامعة العربية تؤيد وتقف مع لبنان، واننا نتحادث مع المجتمع الدولي والدول المانحة والمنظمات الدولية لكيفية مساعدة لبنان على تجاوز مشاكل اللاجئين وزيادة المنح والمساعدات لهم”.

وكان وصل أبو الغيط، عند التاسعة والنصف من صباح اليوم، في زيارة إلى لبنان تستمر ساعات عدة، يلتقي في خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري وسعد الحريري، كما سيزور أحد مخيمات النازحين السوريين في لبنان.

وكان في استقباله في صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي، المستشار ميلاد رعد ممثلا وزارة الخارجية والمغتربين، السفيران المغربي محمد كرين والمصري نزيه النجاري وممثل الجامعة العربية في لبنان السفير عبد الرحمن الصلح.