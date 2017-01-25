أبواب الرحيل مشرّعة امام إنريكي

واصل مدرب برشلونة الاسباني لويس انريكي تجنب الاسئلة بشأن مستقبله بعد ارتفاع حدة التكهنات المشيرة الى رحيله نهاية الموسم الحالي عن النادي الكاتالوني.

واحرز انريكي 8 القاب في موسمين ونصف الموسم مع برشلونة، لكن عقده ينتهي في نهاية الموسم الحالي، فيما يتفرغ ناديه راهنا لتجديد عقود نجميه الارجنتيني ليونيل ميسي واندريس اينيستا.

واشارت صحيفة “سبورت” الكاتالونية الاربعاء الى ان خوان كارلوس اونسوي مساعد انريكي هو الخيار المثالي بالنسبة للاخير لخلافته، فيما ارتبط اسم الارجنتيني خورخي سامباولي مدرب اشبيلية كثيرا بالانتقال الى ملعب “كامب نو”.

وعن مستقبله وامكانية خلافة اونسوي له، رد انريكي: “ليس لدي اي شيء لاقوله”.

واصر انريكي على ان علاقته مع الفريق اقوى من اي وقت مضى: “هذه سنتي الثالثة هنا، وارى الرغبة عينها، العطش عينه، واريد الاستمرار في صنع التاريخ واحراز الالقاب”.

ويستقبل برشلونة ريال سوسييداد الخميس على ملعبه في اياب ربع نهائي كأس اسبانيا بعد تقدمه ذهابا 1-صفر.

ويتخلف برشلونة بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد متصدر الدوري، علما بان لريال مباراة مؤجلة، ويواجه باريس سان جرمان الفرنسي في دور الـ16 من دوري ابطال اوروبا الشهر المقبل.