أبناء احلام يفاجئونها بهدية جميلة.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)

شاركت الفنانة الاماراتية احلام جمهورها عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” بمقاطع فيديو من احتفال بناتها لولو وفاطمة بنجاح حفلها في دار الاوبرا في دبي.
وعبرت أحلام عن سعادتها بالمفاجأة التي حضرتها لها بناتها، وصورت قالب الحلوى الذي طُبع عليه صورتها وكتب تحتها: “مبروك نجاح حفل اوبرا دبي”، وكانت الغرفة مليئة بالبالونات الحمراء ويستمعون مع الحاضرين لأغنيتها الجديدة “مكاني”.
وقالت في الفيديو أنّها كانت تقوم بحمام مغربي قبل أن تخرج وتشاهد هذه المفاجأة حيث عبّرت عن فرحتها الكبيرة بها وراحت تردّد كلمة “يا عمري”.
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