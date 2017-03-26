أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، استهداف موقع لتنظيم “داعش” في الجانب الغربي من الموصل، ما أسفر عن مقتل 3 قادة في التنظيم.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه “العربية.نت” إنه “بناء على معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية، دمرت طائرات القوة الجوية موقعاً لقادة داعش أغلبهم من العرب”.

وأشار البيان إلى أن “الضربة الجوية شنت في منطقة البعاج – حي الثورة بالجانب الأيمن من الموصل “.

وأضاف البيان أن الغارة أسفرت عن مقتل “أبرز القادة في التنظيم وهم كل من: الإرهابي عبد الله الهياف الملقب “أبو الحارث” مسؤول مضافات “داعش”، والإرهابي خالد محمد هزاع الشمري – مسؤول كتيبة ابوالزبيرالانغماسية، والإرهابي عبد الرحمن محمد مراد البو دولة – المسؤول الإداري لقاطع البعاج”.

وبدأت القوات العراقية في 19 فبراير/شباط الماضي، عمليات اقتحام الجانب الغربي للموصل، المعقل الرئيس للتنظيم بالعراق، وتمكنت من تحرير عشرات الأحياء داخل المدينة إضافة إلى مطار الموصل ومعسكر الغزلاني الكبير.