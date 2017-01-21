أبرز اللقطات في زفاف عمرو يوسف وكندة علوش

أقيم حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش بمدينة أسوان في فندق شهد تصوير آخر أعمال يوسف الدرامية، حضره الأصدقاء وزملاء الوسط الفني بأقصى صعيد مصر مساء الجمعة.

وكان هذا الحفل الثاني الذي يقام في غضون 3 أيام، بعد إقامة واحد بالقاهرة خصص لأهل العروسين.

وبرزت لقطات مختلفة في الزفاف، الذي شهد تواجد العديد من النجوم، أبرزهم تامر حسني وشيرين عبد الوهاب، وحسن الرداد وإيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا، إضافة إلى أصالة وابنتها شام، مع تواجد للفنان أحمد زاهر وزوجته وكذلك هنا شيحة وأحمد داود.

كما عادت شيرين من جديد لتشارك حسني الغناء مثلما كانت بدايتهما معاً، حيث قدما أغنية “لو كنت نسيت”، والتي نشرت شيرين مقطعاً منها عبر حسابها على “إنستغرام”، وعلقت عليه بتوجيه رسالة للعروسين قائلة: “ألف مبروك لأحلى عروسين ربنا يسعدكوا ويهنيكوا.. كنت مبسوطة من قلبي وأنا معاكوا واستمتعت بالغناء معاك يا تامر”، فيما قدم حسني أغنية “أنا ولا عارف” التي شهدت تقبيل عمرو يوسف لكندة علوش في مقطع من مقاطعها، وهو الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية ليوسف على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وشهد الحفل زفة نوبية للعروسين، وتفاعلت علوش بالرقص مع يوسف على أنغامها وشاركتها الفنانة شيرين رضا الرقص.

المصدر: العربية