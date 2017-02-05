آيفون الجديد هندي الصنع

تعتزم شركة “أبل” الأميركية، الشروع في تصنيع هواتف “آيفون”، في الهند، بدءًا من نهاية أبريل المقبل، في مسعى إلى استثمار النمو الهائل لسوق الهواتف الذكية في البلاد.

وبحسب ما نقل موقع “غادجتس” عن وزير المعلومات والتكنلوجيا في ولاية كارنتاكا، بريانك خارجي، فإن “أبل” أوعزت لشركة “ويسترون كورب” التايوانية، بترتيب مشروعها لتصنيع آيفون بالهند.

وقال الوزير، في مقابلة صحفية، إن مسؤولين تنفيذيين من شركة “أبل” عقدوا مباحثات معه، خلال يناير الماضي، وأكدوا الجدول الزمني المتفق عليه لبدء المشروع في العاصمة التقنية لبينغالورو.

ويأتي اتجاه “أبل” صوب الهند، بعد دراسة عميقة لإمكانيات السوق التقنية بالبلاد، ورغبتها في تعزيز منافسة “سامسونغ” آسويا، لاسيما أن أسواقا تقليدية مثل الصين شهدت تباطؤا، في الآونة الأخيرة.

وطالبت شركة “أبل”، السلطات الهندية، بعدة شروط مقابل إقامة مصنعها، من بينها الإعفاء على مدى 15 عاما من رسوم استيراد مكونات الهاتف وتجهيزاته.

ووزعت شركة “أبل” التي تصدرت مبيعات الهواتف الذكية، خلال الربع الأخير من العام الماضي، 2.5 مليون هاتف آيفون في الهند، خلال 2016.