آلان عون: في طرح باسيل لن يصل الى المجلس اي مرشح لا يمثل طائفته

أشار عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب آلان عون الى ان “طرح وزير الخارجية جبران باسيل لقانون الانتخاب لا يلغي صحة التمثيل ويخفف من تداخل المكونات بين بعضها البعض”، مشيراً إلى أن “الطرح يؤهل المرشحين كل واحد عن طائفته، ويقسم لبنان الى دوائر متوسطة، في الدورة الاولى كل طائفة تنتخب مرشحيها، وفي الدورة الثانية يتنافس الجيمع على اساس النسبية”.

وفي حديث تلفزيوني لفت عون إلى انه “في القانون المطروح لن يصل الى المجلس اي مرشح لا يمثل طائفته”، مشدداً على أن “المسيحيين على الاقل يضمنون أنه لن يصل مرشحين لا صفة تمثيلية عن طائفتهم”، مؤكداً أن “الاقتراح لم يرضي الجميع ولم يحصل اتفاق عليه حتى الان”.