آلان عون: التفاصيل قد تعرقل انجاز القانونى الانتخابي لكنني متفائل

أوضح عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب آلان عون في حديث تلفزيوني ان “هناك ضوابط تقنية لها علاقة بقانون النسبية تتم المفاوضات حولها منها الاصلاحات في داخل القانون، ومنها ضمانات لها علاقة بالشراكة بين المسيحيين والمسلمين”.

وأكد ان “موعد الانتخابات هو جزء من التفاصيل التي يتم البحث به”، معتبرا ان “التفاصيل قد تعرقل انجاز القانون لكن انا متفائل لأن من حلّ الأمر الأكبر يمكن ان يحل الاصغر”.

وأشار عون إلى ان “لا شيء منجز حتى اليوم بموضوع عتبة المرشحين وهناك أكثر من فكرة بموضوع العتبة لكن لا يوجد أي شيء لا يمكن حله”.

وفي حديث تلفزيوني آخر، أوضح آلان عون أنه “لا يمكن الانتقال الى الغائ الطائفية السياسية دون اقرار الدولة المدنية”، مؤكداَ أن “الحديث عن المناصفة هو ليس من العدم وأول من طالب به رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن ثم المستقبل وحزب الله”.

ولفت الى “أننا نسعى لاتفاق شامل جزء منه قانون الانتخاب وجزء منه ضمانات سياسية منها تكريس المناصفة”.

وفي حديث تلفزيوني آخر، لفت عون إلى “اننا نبحث على اتفاق أشمل من قانون الانتخاب ويشمل الضوابط في قوانين الانتخابات وإصلاحات لننتهي على مسار معين لانتاج مرحلة جديدة في البلاد”.

وأشار إلى أن “مسار قانون الانتخاب ايجابي ولكن يبقى الموضوع عالقاً ببعض التفاصيل ونبحث عن اتفاق يشمل القانون والاصلاحات والضمانات”.